Nuovo furto al porto: ladro immortalato dalle videocamere

CIVITANOVA - Ancora un furto nella zona portuale, questa volta è toccato al negozio di nautica Pavanelli. Il colpo, il cui bottino è ancora in fase di accertamento, è stato messo a segno l’altra notte. Erano più o meno le 23 quando un uomo, probabilmente un tunisino, stando a quanto emerso dai filmati delle telecamere di videosorveglianza installate all’interno del negozio di Largo Donatori di sangue, ha fatto irruzione all’interno.«Non aveva il volto coperto ma indossava un paio di guanti in lattice bianchi – ha raccontato Ottavio Pavanelli, proprietario dell’attività commerciale, che si trova nei pressi degli uffici della Capitaneria di Porto – Il ladro è entrato superando un cancello, forzato con un piede di porco. Poi è entrato dentro, passando da una finestra. Ci è entrato usando una scala che avevamo fuori. È stato dentro più o meno mezz’ora, ha rovistato dappertutto. Stamattina quando sono arrivato ho trovato il caos qui dentro. È entrato anche in ufficio. Ancora non so cosa abbia portato via». Sicuramente un computer, con dentro installato un programma speciale, parecchio costoso, relativo alla nautica, e altra attrezzatura sempre del settore, che è quella che è in vendita presso il negozio Pavanelli. Sulla vicenda indagano i carabinieri, che hanno acquisito i filmati delle telecamere di videosorveglianza. Il malvivente sarebbe già stato identificato dai militari dell’Arma. Il ladro era uno ma è probabile che qualcuno abbia fatto da palo.