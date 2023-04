CIVITANOVA - È un consiglio comunale di “recupero” quello che andrà in scena questa sera con inizio alle 21. Torna all’ordine del giorno la variazione di bilancio bocciata appena due settimane fa. Gli altri punti della discussione sono tutte interrogazioni e mozioni che erano state rinviate nella seduta di fine marzo, quella in cui si è discussa (a porte chiuse) la mozione di sfiducia contro il presidente del consiglio comunale Fausto Troiani.

Quest’ultimo, ottenuta la fiducia della sua maggioranza, è stato protagonista anche della seduta del 3 aprile, prima lasciando il posto di presidente alla vice Mirella Paglialunga e poi, soprattutto, astenendosi sulla variazione di bilancio in questione.



Il consiglio comunale era chiamato dalla giunta a spostare 450mila euro dal finanziamento per opere viarie (la sistemazione di via Vasco da Gama e una rotatoria all’incrocio di accesso della zona industriale) all’integrazione per la spesa per la realizzazione di un nuovo asilo in zona Micheletti. Opera finanziata dal Pnrr ma che necessita di un cofinanziamento comunale per aumento dei costi. Sembrava una mera formalità. Invece, a sorpresa, proprio Troiani insieme al collega di lista Pierluigi Capozucca si è astenuto.

In aula, in quel momento, c’era un’ampia maggioranza: 12 i sì, 3 i no e 2, appunto, gli astenuti. Però per approvare il bilancio (e le sue variazioni), serve la maggioranza assoluta, vale a dire la metà più uno degli eletti. Servivano, cioè, 13 sì e l’astensione di Troiani è stata determinante per non far passare la variazione. Troiani che poi ha rimesso il punto all’ordine del giorno convocando una nuova seduta. Con una modalità contestata dal centrosinistra che ha informato del fatto il Prefetto.

Francesco Micucci, Lidia Iezzi e Yuri Rosati (Pd); Mirella Paglialunga (Mirella Paglialunga per Civitanova); Roberto Mancini (Dipende da Noi); Piero Gismondi (La Nuova Città) e Letizia Murri (Ascoltiamo la città) rilevano come non sia stata convocata la Conferenza dei capigruppo, ritenuto passaggio indispensabile. Poi sottolineano come sia stata invertita la prassi secondo cui prima si discutono le mozioni e le interrogazioni.

Infine ritengono che non ci fosse il bisogno di riportare un punto «legittimamente bocciato appena pochi giorni fa». Dopo la variazione, all’ordine del giorno ci sono le interrogazioni presentate da Francesco Micucci sulle intitolazioni di luoghi pubblici a Toro Seduto e Sergio Ramelli. Quindi una serie di mozioni: quella presentata dall’intera opposizione su iniziative di sensibilizzazione per una via ad Anna Frank, quella per conoscere gli impegni della giunta dopo il consiglio comunale aperto sulla sicurezza ed, infine, quella sulla progettazione di un hub creativo con all’interno il museo del Mare, firmata da Silvia Squadroni e Lavinia Bianchi di Siamo Civitanova.