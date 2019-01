Nuove norme: primo sequestro di un'auto con targa straniera

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Decreto sicurezza e nuove norme del codice della strada, a Civitanova prima auto con targa straniera, senza immatricolazione, sequestrata dai carabinieri della Compagnia di Civitanova. Nella giornata dell’altro ieri i militari dell’Arma, guidati dal maggiore Enzo Marinelli, hanno effettuato controlli straordinari alla circolazione stradale, con particolare attenzione alle automobili che circolano con targhe straniere, con l’obiettivo di verificare se fossero in regola con le nuove norme del decreto sicurezza . Ne sono state fermate circa una decina e la gran parte aveva la documentazione corretta. Nei guai, invece, il conducente di una Citroen. Era verosimilmente in Italia da oltre un anno, ma non aveva mai immatricolato in Italia la sua vettura.Da qui, dunque, è scattato il sequestro. Si tratta del primo in provincia, sulla base delle nuove regole. Ora il conducente ha 180 giorni di tempo per immatricolarla in Italia oppure esportarla. Altrimenti la vettura sarà confiscata.