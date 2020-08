​Ubriachi, parapiglia in spiaggia e lite con i clienti di un locale. Una notte di emergenze a Civitanova

CIVITANOVA - Raffica di interventi da parte delle forze dell'ordine e della Croce Verde nella notte di Ferragosto, giovanissimi in preda ai fumi dell'alcol e una decina di segnalazioni per parapiglia e liti in mezzo alla strada. Il fatto che non ci fossero i tradizionali fuochi di mezzanotte non ha scoraggiato le persone che hanno comunque deciso di trascorrere la notte sui lungomare di Civitanova. Soccorsi da mezzanotte fino alle 4 giovani ubriachi. All'alba, invece, la polizia è intervenuta sulla spiaggia del lungomare Nord per un parapiglia scoppiato tra ragazzini. Quando gli agenti sono arrivati sul posto non c'era più nessuno. I carabinieri, invece, sono stati chiamati per un litigio decisamente acceso scoppiato tra il proprietario di una attività lungo corso Umberto I e due clienti. © RIPRODUZIONE RISERVATA