Notano strani giri intorno a casa e gli trovano la cocaina in giardino

CIVITANOVA - Cocaina nel giardino, denunciato un tunisino residente in città. Sono stati gli agenti del Commissariato a scoprire dove era nascosta la sostanza stupefacente (20 grammi di “neve”) dopo che le loro attenzioni erano state calamitate dal padrone di casa. Attorno all'abitazione del nordafricano, infatti, molto spesso gironzolavano volti noti alle forze dell'ordine, persone con acclarati problemi di tossicodipendenza. La polizia ha tenuto sotto osservazione quella casa e i suoi frequentatori per alcune settimane. Fin quando, l'altra mattina mattina, gli agenti hanno considerato maturi i tempi per intervenire. Ogni stanza, ogni elemento d'arredo e ogni pertinenza della casa è stata controllata. Alla fine è spuntata la droga, nascosta proprio nel giardino. La cocaina, in tutto 20 grammi, è stata rinvenuta all'interno di un barattolo