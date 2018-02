Non solo cocaina: in casa aveva Viagra e anabolizzanti: arrestato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA – Cocaina, viagra e anabolizzanti: trentasettenne nei guai. Aveva nel suo appartamento quasi 10 grammi di cocaina, 33 fiale di anabolizzanti e 190 pasticche di viagra. È quello che hanno rinvenuto i carabinieri in casa di un trentasettenne originario del centro America. Era da qualche tempo che, dietro la segnalazione dei colleghi di Montegranaro, i militari tenevano sotto controllo i movimenti dell’uomo. Il blitz ha interessato l’appartamento e le sue pertinenze e ha permesso ai carabinieri di scovare 9.50 grammi di cocaina, divisa in dosi da mezzo grammo e un grammo, a seconda delle richieste del mercato, 33 fiale di anabolizzanti e 190 pasticche di viagra. Tutta merce che serve a chi vuole migliorare le proprie prestazioni sessuali. L’uomo è stato denunciato per detenzione fini di spaccio di sostanza stupefacente ed illecita importazione di farmaci.