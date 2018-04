E' nervoso al controllo: gli trovano in casa 350 grammi di marijuana

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - I carabinieri lo fermano per strada e lui si innervosisce: aveva addosso un po’ di marijuana mentre nel suo appartamento ne teneva nascosti altri 350 grammi. È finito agli arresti domiciliari un quarantunenne del posto fermato dai carabinieri nel tardo pomeriggio di sabato. Normale routine, se non fosse che il quarantunenne ha mostrato segni di, almeno all’apparenza, ingiustificato nervosismo.Un atteggiamento che ha fatto sorgere immediatamente sospetti nei carabinieri. L’uomo è stato perquisito e addosso a lui i militari dell’Arma hanno rinvenuto un po’ di marijuana. Da qui è scattata la perquisizione anche nell’abitazione dell’uomo, che ha portato alla scoperta di altra sostanza stupefacente. Nella casa del quarantunenne civitanovese, infatti, i carabinieri hanno rinvenuto 350 grammi di marijuana. C’erano anche due bilancini di precisione e denaro in contanti, 155 euro per l’esattezza, che i carabinieri ritengono siano i proventi della sua attività di spaccio.Alla fine, una volta ultimati tutti i controlli del caso, il quarantunenne è stato arrestato.