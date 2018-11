Negozi nel mirino: inseguiti e presi due giovani ladri di giubbotti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA- Furto nel negozio di abbigliamento sul corso, in due finiscono in manette. I carabinieri, dopo i colpi avvenuti nei giorni scorsi, tenevano sotto controllo la situazione per garantire la sicurezza nella zona del centro, dove si erano verificati furti in serie ai danni di negozi di abbigliamento: sia nelle boutique che nei punti vendita low cost. E l’altro ieri due giovani sono finiti nei guai.I carabinieri di quartiere della Compagnia di Civitanova, guidata hanno arrestato per furto aggravato in concorso un tunisino di 26 anni e un marocchino di 28 anni, entrambi irregolari sul territorio nazionale e senza fissa dimora. I due, l’altro ieri intorno alle 15, erano entrati nel negozio di abbigliamento della nota catena Calliope, tra corso Umberto I e via Duca degli Abruzzi. Avevano puntato un giubbetto, del valore di circa 40 euro, avevano manomesso il dispositivo antitaccheggio e se ne erano andati, senza passare ovviamente per le casse.Un commesso, però, se ne è accorto e ha immediatamente riferito quanto accaduto ai carabinieri di quartiere, che giravano proprio da quelle parti a seguito delle segnalazioni di furto segnalate dai commercianti del centro. I militari dell’Arma hanno intercettato dopo pochissimi minuti i due ladri: i maghrebini si stavano allontanando dal centro, dirigendosi verso il sottopasso dello stazione ferroviaria.