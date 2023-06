CIVITANOVA - Clementino ha acceso l’estate civitanovese: il rapper campano è stato, venerdì sera, grande mattatore di piazza XX Settembre e ha proposto al numeroso pubblico uno show elettrizzante. «L’ultima volta che ho suonato qui, alcuni anni fa, è stato un concerto pazzesco - ha detto Clementino rivolgendosi ai fan -, anche se non ero completamente soddisfatto perché ero senza voce. Stasera la voce c’è e saluto tutti gli amici civitanovesi e i napoletani presenti. Stasera facciamo un gemellaggio Napoli - Civitanova».

Un’amicizia siglata anche dalle tante maglie da calcio azzurre, sciarpe e bandiere del Napoli Campione d’Italia, che hanno raggiunto piazza. Clementino ha tenuto un live intenso e poliedrico, iniziato con un divertente freestyle dedicato proprio alla città e citando l’iconico orologio di Palazzo Sforza «che ricorda quello di Ritorno al Futuro». Quindi, spazio alle sue canzoni, anche scendendo dal palco e passeggiando tra selfie e abbracci.



«Che bello camminare tra di voi, fratm (fratelli)». Brani del repertorio, ma anche particolari medley, dove Clementino ha rivisitato pezzi di storia della musica. Il live è stato aperto da Melissa Agliottone, giovane vincitrice della prima edizione di The Voice Kids, bravissima a scaldare il pubblico fino alla canzone che l’ha portata alla vittoria del talent televisivo: Shallow.

La performance rientra nella seconda edizione di Ri-suona la piazza, format «ideato l’anno scorso - ha ricordato il sindaco Fabrizio Ciarapica - dopo due anni di restrizioni per riportare la musica dal vivo in questa meravigliosa piazza, stanotte bellissima e piena di gente. Sarà una lunghissima estate, con tanti eventi che stiamo organizzando per Civitanova, che è ormai un punto di riferimento per un ampio territorio».



Il primo cittadino ha poi sottolineato come tutto si sia «svolto in sicurezza, senza nessun tipo di criticità». L’assessore Manola Gironacci ha quindi ricordato i primi eventi in programma nei prossimi giorni e la presidente dei Teatri Maria Luce Centioni ha, in apertura, ripercorso brevemente la storia artistica di Clementino. Ri-suona la piazza ha preso il via dalle 15 al Lido Cluana con giochi popolari e della tradizione locale, spettacoli di magia, laboratori e altre attività per il divertimento di grandi e piccoli, in collaborazione con Marche Magiche.