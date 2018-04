Gli va un boccone di traverso muore a 51 anni un paziente dell'ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Muore per un boccone andato di traverso. È successo ieri all’ospedale di Civitanova e, nonostante un intervento di soccorso immediato, non c’è stato nulla da fare per un cinquantunenne residente nel comprensorio della città e ricoverato nella struttura ospedaliera. Tutto è avvenuto in pochi istanti mentre il cinquantunenne stava consumando il pranzo. Il paziente era degente presso il reparto di psichiatria del nosocomio civitanovese e, come nei precedenti giorni, gli era stato servito il pasto intorno a mezzogiorno. Purtroppo nel deglutire il boccone che aveva in bocca, un pezzo è andato di traverso ostruendo la trachea ed impedendo così all’uomo la respirazione. L’intervento degli infermieri e dei medici è stato pressoché istantaneoma non c'è stato niente da fare. Ai medici non è restato altro da fare che costatare il decesso e poi avvertire i familiari. Un tragico avvenimento che ha scosso tutto il personale dell’ospedale.