Muore in culla a un mese La mamma l'aveva allattata un paio d'ore prima

CIVITANOVA - Dramma all'alba di domenica nella abitazione di una famiglia di allevatori di Santa Maria Apparente. La mamma ha trovato morta nella culla la terzogenita di appena un mese cui aveva dato da mangiare un paio di ore prima. Immediata la corsa in ospedale ma per la piccola non c'è stato nulla da fare, i sanitari della struttura di Civitanova Alta non hanno potuto far altro che diagnosticare il decesso della neonata, vittima della sindrome della morte in culla.