Muore a 73 anni ma regalerà speranze a tre persone: l'importanza del "donare" ribadita all'ospedale di Civitanova

CIVITANOVA- Una bella storia di donazione. E' quanto avvenuto nelle ultime ore all'ospedale di Civitanova dove la famiglia di una paziente, morta a 73 anni a causa di una grave emorragia celebrale il 5 febbraio scorso, ha acconsentito al prelievo di organi (fegato e reni) per dare così speranza ad altre tre vite umane. Il tutto è avvenuto nel reparto di rianimazione coordinato dalla dottoressa Anna Monaco.

La soddisfazione dei medici

«Con un atto di immensa generosità ha migliorato la vita di 3 persone». Ha ribadito il dottor Antonio Draisci, Commissario straordinario dell'AST Macerata, precedendo la spiegazione tecnica della dottoressa Daniela Corsi, Sub commissario sanitario: «La donazione è un processo complesso che richiede la collaborazione di più professionisti per diverse ore: medici, infermieri, OSS, tecnici di elettroencefalografia e di radiologia, biologi e persino autisti, centralinisti e personale delle pulizie che fin da ieri hanno collaborato alla realizzazione di questo grande obiettivo. Il trapianto infatti consente ai pazienti una qualità della vita che nessuna altra terapia sarebbe in grado di garantire».