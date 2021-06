Movida molesta e ragazzini ubriachi già a mezzogiorno, l'assessore: «Mandiamo i droni in spiaggia»

CIVITANOVA - Movida molesta e ragazzini ubriachi in spiaggia già a mezzogiorno, vere e proprie bande che si fronteggiano e danno fastidio. Ma anche abusivi e sosta selvaggia. Sono queste le problematiche che l’assessore alla sicurezza e al decoro urbano Giuseppe Cognigni si prepara ad affrontare per un’estate sicura lungo la costa di Civitanova. Questioni delle quali si è parlato in prefettura ed in questura e che saranno al centro dei controlli pianificati da parte delle forze dell’ordine che, come ogni volta, opereranno in collaborazione per garantire la tranquillità di chi sceglie di venire al mare o nei locali a Civitanova.

L’impegno

«Se sarà necessario chiederemo l’autorizzazione per usare il drone – ha annunciato l’assessore alla sicurezza e al decoro urbano Giuseppe Cognigni – per poter tenere sotto controllo alcuni punti della spiaggia che sappiamo essere più “caldi” di altri. In generale, comunque, sarà in azione il quad sulla spiaggia e sono stati confermati anche per questa estate gli agenti in sella alla bicicletta con la pedala assistita per pattugliare il lungomare Sud, centro e Nord. Il quad servirà per tenere sotto controllo anche alcuni gruppi di ragazzini che già in questi giorni stanno creando non pochi problemi. Bevono e sono su di giri già a mezzogiorno. Delle vere e proprie gang, come ci hanno segnalato i proprietari di alcuni stabilimenti balneari, che a volte fanno amicizia ma a volte si fronteggiano, creando disturbo ai turisti. Questa è la vera sfida di quest’estate. Confermati i controlli anti venditori abusivi in spiaggia – ha continuato l’assessore Giuseppe Cognigni -. Al momento le presenze degli abusivi sono pochissime, ma fin da subito dobbiamo lavorare per scongiurare la loro presenza. Sono persone che vengono dal Bangladesh e molti di loro trovano appoggio all’Hotel House. Vengono da Roma, altri dalla Campania, e d’estate agiscono qui, da Civitanova a Porto Recanati. Il problema non è solo nostro», prosegue Cognigni. Nel mirino dei controlli anche la sosta selvaggia. «Ho chiesto agli agenti della polizia municipale il massimo dei controlli in merito a questa situazione – ha continuato l’assessore Giuseppe Cognigni -. I residenti si lamentano delle automobili lasciate parcheggiate dappertutto, sopra le aree verdi, sui marciapiedi. Questo non è accettabile. Ho fatto posizionare delle sbarre per evitare che gli automobilisti lascino l’auto nelle piccole pinete, come quella di via James Cook, a Fontespina. E sto lavorando per ottenere delle ganasce in comodato d’uso». Lo scorso fine settimana raffica di multe agli automobilisti che avevano parcheggiato sopra i marciapiedi, sugli stalli riservati ai disabili e davanti ai cancelli delle abitazioni. Previsti nelle ore notturne una serie di controlli per scongiurare la movida molesta.

Il piano

Gli agenti della polizia municipale di Civitanova Marche effettueranno i controlli fino all’una di notte, in collaborazione con le altre forze dell’ordine. Nel mirino, ovviamente, il lungomare civitanovese, da Sud a Nord, ma anche le zone del centro più frequentate, vale a dire piazza XX Settembre e, come al solito, piazza Conchiglia, ormai da anni punto nevralgico del divertimento, dall’aperitivo al dopo cena.

© RIPRODUZIONE RISERVATA