CIVITANOVA Serate danzanti con musica a tutto volume, il Comune ricorre ad uno strumento e ad un tecnico abilitato per i controlli. Verifiche acustiche sui decibel emessi che avverranno congiuntamente con gli interventi di pattuglie della polizia locale di Civitanova.



L’incarico

L’amministrazione ha optato per l’incarico ad una ditta esterna in quanto «l’Arpam, l’Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche, ha più volte fatto presente che nel periodo estivo non è in grado di far fronte ai controlli in materia acustica considerate le numerose richieste di intervento». È quanto viene spiegato della determina dirigenziale con la quale viene affidato l’incarico. La proposta più vantaggiosa per l’ente è arrivata dalla ditta Frenexport spa di Porto Recanati che ha offerto il noleggio di un fonometro di marca NtiXa2 con operatore e assistenza tecnica di supporto al comando di polizia locale. Il controllo delle emissioni acustiche avverrà tramite un tecnico competente iscritto all’Enteca (Elenco nazionale dei tecnico competenti in acustica). Per questo servizio, il Comune pagherà 150 euro a serata, con interventi che avverranno dalle 23 all’una con possibile sforamento fino alle 3. Orari non casuali e che si riferiscono «alle sorgenti sonore nei luoghi di pubblico spettacolo o di intrattenimento danzante, nonché nei pubblici esercizi che utilizzano impianti di amplificazione e diffusione sonora in qualsiasi ambiente, sia al chiuso che all’aperto».

Il piano

Il Piano di classificazione acustica del territorio, in vigore dal 2005, prevede per le attività musicali la distinzione tra gli esercizi con licenza da ballo e le attività rumorose a carattere temporaneo. Che rappresentano la maggior parte: feste con dj negli chalet, musica dal vivo, karaoke, concerti in piazza. Queste devono terminare a mezzanotte nei feriali e all’una nei festivi e prefestivi. Attività musicali sono permesse anche dopo ma sotto limiti di decibel ancora più restrittivi. Chiaramente anche i locali con licenza devono rispettare emissioni entro certi limiti e impianti di amplificazione a norma.



Le segnalazioni

Inutile dire che in questa estate post pandemia le segnalazioni di musica a volume altissimo sono, se possibile, ancora più frequenti. L’ultima in ordine di tempo l’esposto presentato dai condomini dei palazzi del lungomare sud. Ma in certe serate con particolari brezze, c’è chi sente musica da discoteca del lungomare anche nei quartieri più lontani. Proprio il numero di tali segnalazioni, insieme al fatto che l’organo deputato, l’Arpam, non riesca a soddisfare tutte le richieste, ha spinto l’amministrazione ad affidare ad una ditta privata il servizio. La legge di riferimento per le sanzioni è la 447 del 1995 e prevedono multe da 258,23 euro fino a 10.329,14. Nel caso di più violazioni della medesima specie, si arriva alla sospensione dell’attività per un periodo che va dai 15 ai 45 giorni.