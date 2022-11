CIVITANOVA - Auto parcheggiate nonostante il divieto di sosta, urla, schiamazzi e clacson fino alle 6 del mattino. È ciò che descrivono i residenti di via Marinetti, a Civitanova, lamentandosi del popolo della movida che il sabato sera riempie la zona fino all’alba del mattino seguente. Un residente - con tanto di foto a testimonianza della sosta selvaggia - ha fatto appello al sindaco Fabrizio Ciarapica sui social, chiedendo di intervenire.





«Per noi il sabato è impossibile dormire - racconta il residente -. Negli ultimi weekend, quando era ancora bel tempo, addirittura i giovani si ritrovavano alle 23: auto parcheggiate su entrambi i lati della strada e tutto quello che ne consegue. La gente gira, parcheggia, suona il clacson, alza la musica, entra negli spazi condominiali, beve e si parte con i cori da stadio. Questo prosegue fino al mattino, quando ci ritroviamo a pulire il vomito e la pipì sulle auto e le bottiglie a terra. Ieri sera (sabato, ndr) abbiamo anche chiamato i carabinieri. Il nostro amministratore di condominio ha scritto alla Polizia locale e all’amministrazione comunale per chiedere che vengano presi provvedimenti».



Accolta la segnalazione, il sindaco Fabrizio Ciarapica annuncia di voler capire a fondo il problema. «È la prima volta che mi arriva questa segnalazione - dice -. Ho visto che sabato sera sono intervenuti i carabinieri. Prenderò atto di questa segnalazione e nei prossimi giorni valuteremo quale iniziativa intraprendere». D’altro canto però ci tiene anche a sottolineare come alcune situazioni siano la conseguenza di una città in crescita.

«Civitanova negli ultimi anni è cresciuta tanto: è una città viva, dinamica, capace di attrarre gente. Questo porta economia: sabato sera tutti i locali erano strapieni, per me è motivo di grande soddisfazione. È normale che se si ha tanta frequentazione purtroppo qualche disagio si rischia di correrlo: bisogna usare il buonsenso, cercare di tutelare i cittadini che lamentano i disagi, ma anche tutelare chi vuol fare impresa e porta gente a Civitanova e dà lavoro a tante persone. L’amministrazione deve avere un ruolo di grande equilibrio e responsabilità. Questo non significa non riconoscere i disagi dei cittadini. Non appena ho visto le segnalazioni mi sono confrontato con la Polizia locale per capire la situazione. Noi abbiamo un servizio specifico della Polizia locale in centro e, dalla prossima settimana, lo estenderemo anche nelle zone periferiche, sempre con lo spirito di intervenire e trovare soluzioni equilibrate. Il bicchiere non va visto mezzo vuoto, ma anche mezzo pieno, ben vengano le persone a Civitanova».