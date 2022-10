CIVITANOVA - Una lite per gelosia sedata dagli agenti della polizia municipale e un controllo agli schiamazzi per non recare disturbo a chi vive in centro, con passaggi frequenti per le vie più animate del borgo marinaro e, in generale, del cuore di Civitanova. Sono questi gli interventi che hanno visto in azione gli agenti della polizia locale che nel fine settimana scorso hanno cominciato il servizio notturno, dalle ore 18 alle ore 2, per le vie del centro, dove nel periodo invernale si sposta la movida.



«La settimana scorsa è partito il servizio che vede impegnata una pattuglia della polizia municipale, dalle 18 alle 2, in collaborazione con un servizio interforze organizzato dalla Questura nella zona del centro di Civitanova – ha spiegato il sindaco Fabrizio Ciarapica – Il servizio, in programma nelle serate di venerdì e di sabato, si occupa di controllare la viabilità e pattugliare il centro, garantendo il rispetto della Ztl nel borgo marinaro. Da questo fine settimana entrerà in vigore l’ordinanza, come lo scorso anno, che vieta l’accesso anche pedonale in via della Nave, dove in passato si erano verificati episodi che avevano portato lamentele da parte dei residenti: aggregazioni di ragazzini che avevano creato non pochi disagi ai residenti per via di urla e schiamazzi ed episodi analoghi. L’accesso in quella via sarà consentito soltanto ai residenti. L’obiettivo – ha continuato il sindaco Fabrizio Ciarapica – è quello di prevenire qualsiasi eventuale criticità in quelle che sono le zone del centro più frequentato nel periodo invernale, quando la movida dal lungomare si sposta nel cuore di Civitanova. Fortunatamente, nel fine settimana appena trascorso non si sono verificati episodi particolari e tutto è rientrato in un contesto di normalità. Soltanto alle 22 di venerdì è arrivata la segnalazione di uno screzio per motivi di gelosia tra due persone, ma la situazione è subito rientrata senza alcuna conseguenza. Nel periodo invernale sappiamo che il centro è più frequentato del solito e il servizio vuole garantire sicurezza contro eventuali criticità e schiamazzi che recano danno ai residenti. Senza allarmismi, ma vogliamo tenere alta l’attenzione sulla questione sicurezza» ha concluso il sindaco Fabrizio Ciarapica.



Passaggi delle forze dell’ordine sono previsti non solo in centro, ma in caso di necessità anche, ovviamente, nelle zone più periferiche della città, come è stato ribadito dal sindaco sabato scorso, nel quartiere di San Gabriele, in occasione di un incontro organizzato dalla Lega per discutere del problema baby gang che aveva messo in allarme residenti e commercianti del quartiere.