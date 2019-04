Addio Claudio Pini, anima dei balneari domani l'ultimo saluto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - La prima stagione senza l’anima dei balneari di Civitanova. Claudio Pini mancherà a tutti, non solo alla categoria che da anni rappresentava degnamente. Non ce l’ha fatta il titolare dello stabilimento balneare Lido Cristallo. Ieri mattina il decesso all’ospedale di Civitanova dove era ricoverato in rianimazione dallo scorso 28 marzo. Aveva solo 54 anni. Quel giorno aveva accusato un malore mentre si trovava a casa. A trovarlo riverso a terra, un amico. Le sue condizioni sono purtroppo apparse subito molto gravi.Era tenuto in coma farmacologico dopo l’emorragia cerebrale subita. Purtroppo l’imprenditore non si è più ripreso. Dopo che i medici hanno dichiarato la morte, il gesto di generosità della famiglia che ha dato l’assenso per la donazione degli organi. Claudio Pini era emiliano, trasferito in città dalla provincia di Parma. Ma era diventato più civitanovese di tanti nativi. Da circa 35 anni era titolare del Lido Cristallo, stabilimento del lungomare sud da lui creato e di cui era titolare insieme al fratello Massimiliano. Lo ha gestito insieme alla moglie, Mara Petrelli. Anche la giovane figlia Francesca ha iniziato a dare una mano dietro al bancone. Pini era molto conosciuto non solo dai colleghi per la passione con cui portava avanti il suo lavoro e difendeva la categoria. Era presidente della locale sezione dell’Abat, (Associazione Balneari Aziende turistiche) che, oltre ai titolari dei chioschi civitanovesi, comprende quelli di Porto Potenza e Porto Recanati. Inoltre era consigliere nazionale e coordinatore regionale del Sib, il sindacato dei balneari.