Civitanova, i vicini non lo vedono da giorni: Ernesto trovato morto in casa a 70 anni

CIVITANOVA – I vicini non lo vedevano da un po' e provano a citofonare: anziano trovato morto nella sua abitazione. Era riverso a terra, sul pavimento della cucina della sua abitazione in centro. Fatale probabilmente un malore, che lo ha ucciso. Era morto già da qualche giorno. La vittima si chiamava Ernesto Pezzola e aveva 70 anni.

L'allarme è scattato poco dopo le 8, in una abitazione in via Piave, la strada che collega corso Vittorio Emanuele e corso Garibaldi. A dare l'allarme e a mettere in moto la macchina dei soccorsi sono stati i vicini di casa del settantenne, che non lo vedevano uscire di casa già da qualche giorno. Così i vicini hanno citofonato ma da dentro non è arrivata alcuna risposta. Sul posto sono arrivati immediatamente il 118, i vigili del fuoco del distaccamento di via Aldo Moro e i carabinieri della Compagnia di Civitanova. Il personale medico arrivato sul posto non ha potuto fare altro che constatare il decesso del settantenne.