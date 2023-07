CIVITANOVA - Il mondo dello sport locale è in lutto, è morto Alberto Cinella. Aveva 64 anni e si è spento giovedì, dopo aver lottato contro un male. Ieri pomeriggio l’addio nella chiesa dell’Emmanuele, a Trodica di Morrovalle. Originario di Morrovalle, Alberto Cinella è stato un punto di riferimento nel mondo dello sport e dell’atletica. Allenatore e tecnico dell’Atletica Civitanova, era anche il presidente della società Civitanova Triathlon. Tanti i messaggi di cordoglio non appena è stata resa nota la notizia della sua morte.

«Dopo una malattia contro la quale combatteva da tempo è venuto a mancare il nostro allenatore Alberto Cinella - si legge in una nota diffusa dall’Atletica Civitanova –. Da anni sulla pista, conosciuto e stimato, lascia un vuoto difficile da colmare».

«Con profonda tristezza, condividiamo il doloroso annuncio della perdita del nostro caro presidente, Alberto Cinella – è il messaggio della Civitanova Triathlon -. Senza di lui, la Civitanova Triathlon non sarebbe ciò che è oggi. Alberto ha sempre creduto in noi e sostenuto ogni nostro progetto. Grazie al suo impegno instancabile dietro le quinte e alla sua dedizione, la nostra squadra ha avuto l’opportunità di crescere e raggiungere traguardi eccezionali nel mondo del triathlon. Noi continueremo a portare avanti il suo prezioso lascito, mantenendo vivo il suo spirito e seguendo il percorso che ha tracciato per noi».

Messaggio di cordoglio anche da parte della Fidal Marche. «L’atletica delle Marche piange la scomparsa di Alberto Cinella. A tutta la famiglia vanno le più sentite condoglianze e la vicinanza del presidente Fidal Marche Simone Rocchetti, del Comitato regionale e degli amici dell’atletica marchigiana». Lascia la moglie Santa Compagnoni, campionessa italiana nella marcia, e i figli Francesca e Luca.