Viola il coprifuoco e guida ubriaco, multati in tre. Un 39enne pizzicato invece sbronzo fuori orario ma a piedi

MACERATA - Poco prima della mezzanotte i carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Macerata hanno controllato un’autovettura in transito in via Verdi di Monte San Giusto, denunciando il conducente in quanto completamente ubriaco che è stato anche sanzionato insieme agli altri due passeggeri, tutti residenti a Civitanova, per la violazione delle norme antiCovid. In considerazione dell’elevato tasso alcolemico rilevato, oltre 2 g/l, l’autovettura è stata posta sotto sequestro per la successiva confisca. Nel corso della notte i militari della Sezione Radiomobile hanno anche sanzionato per ubriachezza molesta un 39enne di Macerata che passeggiava con eccessiva allegria in via Spalato.

Ultimo aggiornamento: 17:04

