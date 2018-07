Misterioso incendio al deposito â€‹distrugge un'auto e 5 scooter

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Notte di fuoco nella zona industriale di Santa Maria Apparente, brucia un’auto e le fiamme distruggono anche altri cinque mezzi a due ruote, tra scooter e motorini.È giallo sulle cause: sul posto, infatti, non sono state trovate tracce di innesco ma la macchina da cui sono partite le fiamme era ferma da alcuni giorni. L’allarme è scattato pochi minuti prima delle 4 nell’area del deposito comunale adibita a ricovero e usata anche per lasciare ferme le autovetture del soccorso stradale di Capozucca, in via Gobetti, nella zona industriale di Santa Maria Apparente.