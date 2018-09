Stesa in una pozza di sangue: misteriosa aggressione alla stazione

di Chiara Marinelli

CIVITANOVA - Era distesa per terra terra tra i binari, in una pozza di sangue: misteriosa aggressione notturna ad una donna alla stazione ferroviaria. L’allarme per una vicenda i cui contorni sono ancora da chiarire è scattato l’altra notte, pochi minuti dopo l’una, quando il macchinista di un treno che a quell’ora passava per la stazione di Civitanova si è accorto di una donna che si trovava a terra sul marciapiede della banchina dove si aspetta il treno, quasi a ridosso delle panchine. Non vedere quella donna era praticamente impossibile: attorno a lei, infatti, che se ne stava tutta rannicchiata, c’era sangue dappertutto. La donna era lunga sul marciapiede tra il binario due e il binario tre.