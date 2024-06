CIVITANOVA A lezione di legalità da Iginio Straffi. Ieri a Civitanova, l’area del Marche International School (Mis), il campus creato dal padre delle Winx, ha ospitato la presentazione de “Il mio diario”, l’agenda scolastica realizzata dalla Polizia di Stato in collaborazione con il Ministero dell’istruzione e del merito e il sostegno del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ospite d’eccezione, il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi.

La platea

In platea, circa 400 alunni delle terze elementari di Civitanova, Porto Potenza e Morrovalle, oltre che quelli della scuola internazionale della Rainbow di Loreto. È l’11esima edizione del diario e la provincia di Macerata è stata la protagonista della manifestazione 2024. L’agenda sarà distribuita a tutte le terze classi delle Primarie in altre 11 province (Agrigento, Alessandria, Avellino, Catanzaro, Cremona, Foggia, Parma, Perugia, Prato, Treviso e Trieste). Circa 50mila le copie che saranno distribuite. Contengono messaggi di educazione alla legalità in un linguaggio semplice e con illustrazioni accattivanti. Per l’occasione è stata allestita un'area espositiva con il Camper Azzurro, la Lamborghini Urus, alcune auto storiche della Polizia Stradale e gli stand della Scientifica dove i bambini e le bambine hanno potuto assistere all’esibizione di squadre cinofile e team di artificieri.

La cerimonia

Poi la cerimonia sul palco, sempre calibrata per i giovanissimi alunni, condotta da Daniela Gurini. Insieme a lei, la funzionaria di polizia Nicoletta Pascucci, il prefetto di Macerata, Isabella Fusiello, il neo questore di Macerata, Gianpaolo Patruno, il vice direttore dell’ufficio scolastico regionale, Luca Galeazzi, e gli atleti delle Fiamme Oro Maria Centracchio (bronzo nel judo alle Olimpiadi di Tokyo 2020), ed Edoardo Giordan (argento nella spada a squadre ai recenti Europei di Parigi). Per il questore Patruno è stata la prima uscita ufficiale. «Essere in questa occasione davanti al ministro, mi fa sentire come Beppe Bergomi quando esordì nel Mondiale del 1982». In precedenza il padrone di casa, Iginio Straffi aveva detto agli alunni che «i veri eroi siete voi, non i personaggi delle mie storie».

Ma, a proposito di personaggi, ovazione quando sul palco è salito Geronimo Stilton con la sorella Tea insieme alla loro ideatrice, Isabella Dami che è anche ambasciatrice della Mis ed ha collaborato alla realizzazione dei personaggi del diario. Intervento conclusivo affidato al ministro Piantedosi. «Ai giovani vanno offerte delle opportunità di educazione al senso civico. Attraverso questa pubblicazione editoriale, la polizia di Stato propone un contributo ma poi vanno offerte delle opportunità. Mi è molto piaciuto che oggi abbiano partecipato atleti delle Fiamme Oro che in tante palestre della legalità, spesso in contesti complicati, da ultimo Caivano, offrono qualcosa di diverso ai giovani, che li tiene lontani da percorsi pericolosi».