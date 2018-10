Minacce e telefonate anche ai familiari della ex: stalker arrestato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA – Un inferno di minacce, telefonate e approcci con i familiari della vittima: arrestato per stalking un 34enne di Civitanova.L’uomo, con diversi precedenti, è stato arrestato dai poliziotti del commissariato di Civitanova che hanno raccolto la denuncia della ex fidanzata. Che, per oltre 5 mesi, sarebbe stata vittima di continue telefonate e minacce, mentre l’uomo cercava contatti anche con i suoi familiari e le sue amiche.