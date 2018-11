Entra in banca e minaccia il direttore, è necessario l'intervento dei carabinieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Entra in banca e minaccia il direttore, arrivano i carabinieri che piantonano l’istituto bancario per evitare il caos e garantire la sicurezza di tutti. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio dell’altro giorno quando i militari della Compagnia di Civitanova, guidata dal maggiore Enzo Marinelli, sono intervenuti in una banca. Poco prima il direttore era stato aggredito verbalmente e minacciato da un cliente, al quale era stata negata una operazione. L’uomo non l’ha presa bene e si è scagliato, a parole, contro il direttore della banca, minacciandoli di ritorsioni. Così è stato richiesto l’intervento dei carabinieri, che hanno piantonato la struttura, pronti ad intervenire. Al momento la vittima non ha sporto denuncia.