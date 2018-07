Michela fulminata da malore a soli 47 anni La figlia rientra in casa e la trova morta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA – Tragedia nella notte, giovane mamma trovata morta in casa dalla figlia. La donna, 47 anni, si chiamava Michela Faccioni e viveva a Civitanova. La tragedia si è consumata ieri notte e a scoprire quanto accaduto è stata una delle due figlie della donna.Intorno alle 2 di ieri notte la giovane ha trovato la madre morta nella sua abitazione di via Cavallotti, nel quartiere di San Marone. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi e sul posto sono arrivati il personale medico e sanitario del 118 e la polizia. Inutili, purtroppo, si sono rivelati i soccorsi. Per la quarantasettenne civitanovese, infatti, non c'era già più nulla da fare.