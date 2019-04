«Mi fa vedere la casa?» â€‹Ma poi la truffatrice gli ruba 3mila euro di gioielli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA – Si fa aprire la porta di casa da un anziano con la scusa di voler prendere in affitto un appartamento in quello stesso stabile. E alla fine, una volta dentro, si impossessa di oro e gioielli per un valore di 3 mila euro. La vittima è un pensionato di 76 anni che, una volta scoperto il furto, non ha potuto fare altro che recarsi presso la caserma dei carabinieri per sporgere denuncia. Ma ormai era troppo tardi e della bella e giovane donna, sui 25 anni, non c'era già più alcuna traccia. E ora sono in corso le indagini da parte dei carabinieri di Civitanova. La donna, sui 24, 25 anni, era alta meno di un metro e sessanta.