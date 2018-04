Mette in fuga due giovani â€‹ladri: subito identificati e denunciati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Tentano il furto nella casa di un rappresentante di gioielli, ma la vittima se ne accorge e li mette in fuga. Denunciati in due, un giovane civitanovese e un ragazzo dell’Est Europa. L’episodio è avvenuto nella prima mattinata di sabato. Erano conviti che nell’abitazione non ci fosse nessuno e così, incuranti dell’ora, hanno cominciato a scassinare la serratura della porta di ingresso della casa, con l’obiettivo di forzarla e, poi, ovviamente di aprirla. Avevano, però, fatto male i loro calcoli.La casa, infatti, non era vuota come credevano ma all’interno c’era il proprietario, che è un rappresentante di gioielli. L’uomo, però, appena ha sentito provenire quegli strani e sospetti rumori dalla porta ha cominciato a fare rumore. E i due malviventi hanno capito che l’abitazione non era vuota come pensavano. A quel punto, dunque, temendo di essere scoperti, hanno preso e sono scappati via. Sono saliti a bordo di una Fiat 500 e sono ripartiti a tutto gas, sperando in questo modo di farla franca. Ma nel frattempo la vittima, consapevole di essere finita nel mirino di qualche malintenzionato, aveva già allertato la polizia. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato, che attraverso il sistema di videosorveglianza sono riusciti a risalire alla targa della macchina e ad individuare, poi, anche i due aspiranti topi d’appartamento., che sono stati denunciati.