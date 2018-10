Al mercato con il coltello e la droga nelle tasche: una coppia nei guai

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA- Controlli in centro, un trentaquattrenne girava per il mercato con un coltello a serramanico. Insieme a lui una donna con alcuni grammi di droga nello zainetto. Allontanati anche alcuni rom, già noti alle forze dell’ordine. Giornata di controlli a tappeto da parte degli agenti del commissariato di polizia.I controlli hanno interessato, come di consueto, tutta la zona del mercato e del borgo marinato. I controlli, come al solito, sono scattati all’alba con le forze dell’ordine impegnate a pattugliare la stazione ferroviaria e tutti i capolinea degli autobus. Nel corso dei controlli non sono inoltre passati inosservati un uomo e una donna, che giravano con un atteggiamento sospetto e hanno mostrato segni di nervosismo alla vista degli uomini in divisa. Erano in centro: sono stati fermati e sottoposti a perquisizione. Nello zaino dell’uomo è stato trovato dagli agenti del commissariato un coltello a serramanico, il cui porto è vietato. L’uomo, residente nel fermano, di 34 anni, è stato segnalato all’Autorità giudiziaria per porto abusivo di armi. Nello zaino della donna che si trovava insieme a lui, una trentottenne del maceratese, sono stati trovati tre involucri di cellophane contenenti complessivamente sei grammi di hashish e di marijuana. La droga è stata sequestrata e la donna denunciata dalla polizia.