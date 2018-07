Maxi rissa tra ragazzini fuori dallo chalet e davanti ai genitori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO RECANATI - ­Maxi rissa tra giovanissimi all’esterno di un noto locale di Scossicci. L’episodio è accaduto mercoledì notte poco dopo le ore 2. La scintilla sarebbe scoppiata all’interno dello chalet tra due ragazzini, un italiano ed un extracomunitario. Ad accorrere in aiuto di entrambi i rispettivi amici che si sono dati appuntamento all’esterno del locale per “regolare i conti”.Sul posto erano presenti anche alcuni genitori dei protagonisti della maxirissa, in attesa che i propri figli uscissero dal locale e che si sono immediatamente catapultati all’ingresso dello chalet per chiedere aiuto. Interessato anche il 112 dei carabinieri che poco dopo ha inviato sul posto una pattuglia.