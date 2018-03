Maxi furto di pellami da 180mila â€‹euro: la banda finisce in manette

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Maxi furto di pellami neri in una azienda nella zona industriale di Santa Maria Apparente, stanata dai carabinieri una banda di professionisti, che agiva con scrupolo e su commissione. È ritenuta responsabile del furto del valore di 180 mila euro. Lo scorso 25 gennaio avrebbero messo a segno anche un colpo in una azienda di Montecosaro, ma i carabinieri della Compagnia di Civitanova, agli ordini del maggiore Enzo Marinelli, gli stavano con il fiato sul collo. E il furto non è riuscito.Si tratta di quattro uomini napoletani, che avevano messo in piedi una banda bene organizzata, attiva su tutto il territorio nazionale. Le ordinanze di custodia cautelare, emesse dal Gip su richiesta della Procura di Trento, le hanno eseguite i carabinieri di Trento in collaborazione con i colleghi di Napoli, ma fondamentale ai fini delle indagini volte ad identificare la banda di ladri professionisti s’è rivelato proprio il supporto dei carabinieri della Compagnia di Civitanova, che indagavano sul maxi furto di pellami avvenuto lo scorso 12 gennaio nella zona industriale A.