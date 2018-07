Maxi evasione fiscale da 13 milioni: l'ex patron rossoblu Cerolini a processo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Un’evasione fiscale da 13 milioni di euro, ex patron della Civitanovese a processo. Il giudice dell’udienza preliminare Maria Annunziata Nocera ha disposto il rinvio a giudizio per Giuseppe Cerolini, civitanovese di 53 anni, e per altri sette coimputati: Rodrigo Failli, 42 anni di Morrovalle, Roberta Secchiari, 53 anni di Civitanova, Vincenzo Fustilla, 22 anni di Porto Sant’Elpidio, Antonio Cardinali, 67 anni di Civitanova, Raffaele Guerra, 58 anni di Montecosaro, Salvatore Guerra, 43 anni di Mattinata, in provincia di Foggia e Mihai Marius Balint, romeno di 48 anni di Morrovalle.Per la procura – il fascicolo è del sostituto procuratore Enrico Riccioni – gli imputati, a vario titolo, avrebbero emesso o utilizzato fatture per operazioni inesistenti e presentato dichiarazioni fraudolente, per evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto. I fatti contestati sarebbero avvenuti tra il 2010 e il 2014. L’indagine condotta della Guardia di finanza partì da verifiche fiscali effettuate su una società che operava nel settore del commercio all’ingrosso di calzature e accessori, la Mangusta srl, per poi aprirsi a raggiera intercettando altre società che all’epoca operavano nei settori del pellame, della plastica, della distribuzione di carburanti e di locali nel settore ristorazione (la Raf 28 srl, la Mat.P. srl e la D.P.R. di Roberta Secchiari). Oltre alle verifiche fiscali erano state disposte anche intercettazioni ambientali che risultarono importantissime per cristallizzare il quadro accusatorio e confermare le ipotesi degli inquirenti.