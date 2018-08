Marijuana per la movida: tre giovani pusher denunciati, uno è minorenne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Giovanissimi e droga, in tre nei guai perché fermati dai carabinieri con la marijuana addosso: per il gruppetto di amici è scattata la denuncia, uno di loro è un minorenne. I carabinieri della Compagnia di Civitanova, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo nei luoghi della movida civitanovese, con l’obiettivo di contrastare il fenomeno dell’uso e dello spaccio di sostanze stupefacenti tra i giovanissimi. Uno ne aveva 22 grammi, il secondo 11 e il terzo, infine, 6. La sostanza stupefacente era già divisa in dosi e, dunque, pronta per essere spacciata. Tutti e tre i ragazzi sono stati denunciati dai carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.