CIVITANOVA - Eccola la domenica da leoni, la giornata perfetta da passare in spiaggia. Ieri, nella tarda mattinata, sulla spiaggia di Civitanova era un’impresa trovare spazio per stendere l’asciugamano, figurarsi affittare un lettino o un ombrellone. Il classico carnaio vociante e festante in riva al mare. Un primo sold out di stagione che si è fatto attendere dopo il maltempo di maggio e di giugno. L’ultimo scroscio d’acqua c’è stato giovedì scorso, ma è stato un episodio isolato che, tuttavia, ha contribuito a tenere lontano dalla città i pendolari.

Fenomeno questo, che ha caratterizzato la prima parte di stagione. Anche nei giorni in cui a Civitanova c’era il sole, nell’entroterra si verificavano scrosci improvvisi che tenevano le persone a casa. A testimoniarlo anche le “sentinelle” della spiaggia, vale a dire le edicole sul lungomare dove, invece, la clientela è stata formata principalmente da turisti da fuori regione. Soprattutto dal Nord Italia. Presenze che testimoniano un trend positivo nelle strutture ricettive e che risaltano ancor di più quando mancano i pendolari del fine settimana. Cosa che non si è verificata ieri, quando in spiaggia sono arrivati da ogni parte della regione e da fuori regione.



Domenica allietata anche dalla festa di Fontespina: dietro la chiesa del quartiere la sagra del pesce, mentre nella piazzetta spettacoli musicali. Alle 17.30, si è svolta sul lungomare Nord la tradizionale Sfilata delle brocche (le anfore che un tempo le donne riempivano alla fonte del quartiere per portare l’acqua nelle case) in occasione dell’ottavo Memorial per Tonino Trovellesi, indimenticato personaggio di Fontespina. Chiusa, dunque, via IV Novembre per il passaggio del corteo che poi è transitato per un breve tratto sulla statale 16 per concludersi in piazza San Carlo Borromeo.

Situazione che ha aggravato il caos traffico. L’altra faccia della medaglia è costituita proprio dalla viabilità e, soprattutto, dal parcheggio selvaggio. Nel tratto terminale del lungomare Nord continuano i lavori per i nuovi marciapiedi e la ciclabile. Un tratto di questa è stato riaperto (è asfaltato ma manca lo strato colorante, ndr) ma è stato indebitamente usato come parcheggio per gli scooter. Nella zona di San Gabriele (via Saragat, via Friuli e traverse interne), solite auto sui marciapiedi e davanti ai passi carrabili. Tante le chiamate alla polizia locale. Purtroppo quest’anno va registrata anche un’altra situazione che non fa fare bella figura alla città: sul lungomare Sud gli spazi verdi sono utilizzati per convivi e baccanali improvvisati durante il sabato notte e la domenica mattina offrono un pessimo spettacolo.

Non solo cestini traboccanti di rifiuti ma immondizia sparsa dovunque. Ci sono bottiglie, sacchetti, scatoloni e rimasugli di gozzoviglie che gruppi di persone fanno prima di entrare nei locali o per passare l’intera serata. Aree che vengono ripulite solo il lunedì mattina, per cui la sporcizia la fa da padrone per l’intera domenica, proprio quanto il lungomare Sud è frequentatissimo.