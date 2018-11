Griffe contraffatte: 2 arresti, 106 denunce e sequestri per 2,5 milioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Era stata messa in piedi una vera e propria filiera del falso e da Montesilvano i capi di abbigliamento delle più note griffe, ovviamente contraffatte, arrivavano anche a Civitanova: Le Fiamme Gialle hanno arrestato due persone e ne hanno denunciate 106. L’indagine è scattata qualche tempo fa quando i militari della Finanza avevano trovato, nascosti dentro due cabine di uno stabilimento balneare, 85 mila capi contraffatti. Le ricerche ampliarono il raggio di azione fino all’epilogo dell’altro ieri con l’operazione messa a segno dalla Finanza di Pescara. Due senegalesi arrestati, merce contraffatta sotto sequestro per 2,5 milioni di euro e 106 persone in totale denunciate per i reati di contraffazione di marchi e ricettazione.