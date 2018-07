Vu cumprà si ribella ai controlli e aggredisce gli agenti sul lungomare

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Mare, sole e controlli serrati in spiaggia: vu’ cumprà bloccato e portato in commissariato, dopo aver fatto resistenza, sotto gli occhi dei bagnanti. Dal primo pomeriggio gli agenti della polizia municipale, gli uomini del commissariato di polizia e la Capitaneria di Porto hanno passato al setaccio la spiaggia. L’attenzione delle forze dell’ordine si è concentrata tra lungomare centro e lungomare Nord, ma anche il tratto di costa Sud è stato interessato dai controlli proprio per stanare eventuali vu’ cumprà che credevano di poter vendere tranquillamente almeno lì. Nel pomeriggio sono stati effettuati tre sequestri amministrativi di borsoni di vu’ cumprà sorpresi in spiaggia. Nonostante i controlli che vanno avanti da tempo qualcuno ha comunque provato a raggiungere la spiaggia, sicuro di fare affari d’oro con tutta quella gente che c’era. La merce sequestrata dagli agenti della polizia municipale è stata presa e portata al Comando dei vigili urbani, dove è stato fatto l’inventario di tutti i pezzi: bigiotteria e occhiali, principalmente, alcuni dei quali rinvenuti abbandonati da qualcuno che si era già dato alla fuga per evitare guai. «Di positivo c’è stato il fatto che in spiaggia non c’erano i classici “carretti” - ha commentato il sindaco Fabrizio Ciarapica –. I controlli della settimana scorsa sono serviti come deterrente. Stiamo allargando la maglia per quello che riguarda il discorso sicurezza e quello della legalità. Continueremo in questo modo per tutta l’estate». Intorno alle 17, davanti allo stabilimento balneare Batik, sul lungomare centro, in molti hanno assisitito ad un fermo in diretta. Uno dei vu’ cumprà a cui è stata sequestrata la merce, infatti, ha reagito. È stato necessario l’intervento degli agenti del commissariato di polizia e degli uomini della Capitaneria di Porto per bloccare l’uomo, che ha cercato di divincolarsi sbracciando a destra e sinistra. Alla fine è stato bloccato e immobilizzato e fatto salire nell’auto della polizia. È stato portato negli uffici del commissariato per accertamenti sulla sua posizione. Tutto, ovviamente, è avvenuto sotto gli occhi stupiti e un po’ spaventati dai bagnanti che a quell’ora affollavano quel tratto di marciapiede.