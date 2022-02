Parte l’erogazione dei voucher, 150mila euro per 294 famiglie. I buoni accreditati sulla tessera sanitaria

CIVITANOVA - L’assessorato al welfare e alla famiglia ha reso noto che la spesa complessiva per i Voucher family (anno 2021) è stata di 150.000 euro. Somma con cui sono state soddisfatte 294 famiglie. I voucher già accreditati sulla tessera sanitaria dei beneficiari, potranno essere utilizzati nei seguenti esercizi convenzionati: le sei farmacie comunali, Farmacie Angelini in piazza XX Settembre 89 e Foresi in via Duca degli Abruzzi 39; Parafarmacia all’interno del punto Conad in via Duca degli Abruzzi 39; supermercati Conad in via Castelfidardo 33, in via San Costantino 18, in via Silvio Zavatti 6, in via Vasco da Gama 1/H, in via Saragat; supermercati Coal Market in via Giosuè Carducci e in via Giuseppe Ungaretti 18; i supermercati Tigre in corso Vittorio Emanuele e in via Marche 2, supermercato Lidl Italia in via Silvio Pellico 3; supermercati “Sì con Te” in via Segni 1, in via Nelson Mandela e in via Venti Settembre.



I beni acquistabili con i voucher devono appartenere alle seguenti categorie merceologiche: prodotti alimentari, farmaci, materiale didattico, articoli per la prima infanzia, prodotti per l’igiene della casa e della persona, con esclusione di alcolici, tabacchi, ricariche telefoniche, giochi e lotterie, prodotti di cosmesi ed estetica, inclusi i profumi. I beneficiari dei buoni possono acquistare i beni negli esercizi commerciali sopra indicati presentando la tessera sanitaria valida senza necessità di un Pin. La scadenza per poter usufruire dei voucher è fissata al 31 gennaio del prossimo anno.



«Gli uffici, che ringrazio per il lavoro puntuale dietro le quinte, stanno lavorando alle fasi finali della trafila per consentire l’utilizzo a centinaia di famiglie degli accrediti dovuti ai Voucher family, intervento ormai giunto al quarto anno, voluto e progettato da questa amministrazione – ha dichiarato l’assessore Barbara Capponi -. Abbiamo raggiunto molti beneficiari che mai erano stati sostenuti prima e tarato sulle loro necessità le possibilità di acquisto, pensate sulle esigenze reali e quotidiane dei nuclei familiari. Prosegue dunque con i fatti la “Civitanova città con l’infanzia” a cui l’assessorato lavora da anni a sostegno concreto della cittadinanza». Per ulteriori informazioni relative ai Vocher family, gli interessati possono contattare l’ufficio servizi sociali del Comune, nei giorni di apertura al pubblico, componendo i numeri telefonici 0733.822216/255/248.

