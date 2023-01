CIVITANOVA - Sostegno alle famiglie, pronti ad essere erogati gli aiuti relativi al 2022. Proprio in questi giorni sono state approvate le graduatorie relative ad alcune forme di contribuzione con finanziamenti sia comunali che regionali. Pubblicata la graduatoria delle domande ammesse per il voucher family. Si tratta di un sostegno alle famiglie con almeno due figli a carico. Il Comune mette a disposizione delle card per l’acquisto di beni di prima necessità: alimentari, farmaci, testi scolastici.

La buona notizia è che, visto il numero ridotto di richieste rispetto al fondo stanziato, il voucher è stato aumentato da 100 euro a 182 euro per ogni figlio a carico. Sono infatti 441 i nuclei familiari che hanno presentato nei termini la domanda e a ricevere il contributo saranno 988 figli a carico. Così andrà esaurito il fondo di 180.300 euro a disposizione. Sono invece 135 le domande escluse (più 2 rinunce a altre 2 domande inammissibili) per mancanza di uno dei requisiti richiesti: avere due o più figli fiscalmente a carico di età compresa tra 0 e 26 anni, essere residenti a Civitanova da almeno 5 anni continuativi e avere un Isee non superiore a 20mila euro. Escluse le famiglie che hanno percepito l’assegno per tre figli minori. Pubblicata anche la graduatoria per l’esonero della Tari.



Per non pagare la tassa sui rifiuti, occorre avere un Isee non superiore a 5.078 euro. E a Civitanova sono ben 359 i nuclei familiari sotto questa soglia di reddito che ricade nella fascia di povertà. Sono 22 le domande respinte, di cui quasi la metà per aver già pagato la Tari 2022. In questo caso, la somma stanziata di 45mila euro non è stata sufficiente ed è stato necessaria un’integrazione di altri 3.137 euro.

In media, per ogni famiglia un contributo di 134 euro. Per quanto riguarda, infine, il fondo sostegni alle locazioni, previsto da una legge nazionale del 1998, sono 461 le domande ammesse in fascia A (con Isee pari all’importo annuo di un assegno sociale annuale Inps) e 153 in fascia B (Isee pari a due assegni sociali Inps). L’incidenza del canone di affitto sul reddito deve essere.



Il fondo a disposizione è di 740mila euro circa, di cui 110mila dal Comune e 639mila dalla Regione. Il Comune non ha predisposto fondi per il caro energia. Bocciata la proposta della minoranza di istituire un capitolo di spesa di 800mila euro, finanziandolo con l’utile Atac per le bollette dell’acqua, per contribuire al pagamento delle bollette energetiche dei civitanovesi. La giunta si è impegnata ad istituire il fondo dopo l’approvazione del bilancio di previsione.