​Vongolara urta gli scogli mentre esce dal porto e comincia a imbarcare acqua

CIVITANOVA - Urta la scogliera e la vongolara comincia ad imbarcare acqua dalla fiancata. L’episodio è avvenuto ieri intorno alle 5 del mattino, quando la vongolara Primula, attraccata come le altre sulla banchina Gasparroni, si è messa in moto per raggiungere il mare aperto e dare il via alla giornata di lavoro. A bordo c’erano il comandante dell’imbarcazione e i due figli, tutti e tre civitanovesi.

Il natante era partito da poco e aveva percorso soltanto qualche decina di metri quando, improvvisamente, ha urtato alcuni scogli a destra del faro verde, ancora in area portuale. Dallo squarcio è cominciata ad entrare acqua. L’equipaggio a bordo se ne è accorto immediatamente e ha fatto marcia indietro. Fosse successo qualche decina di metri più a largo, la situazione sarebbe stata certamente ben più seria. Una decina di minuti dopo l’incidente sono arrivati i vigili del fuoco, mentre nel frattempo la vongolara aveva già raggiunto la banchina nella zona dei cantieri navali. . © RIPRODUZIONE RISERVATA