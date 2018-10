Giovane va a casa della ex per un chiarimento La prende a morsi e testate

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Va a casa della sua ex fidanzata per un chiarimento ma dopo poco, al culmine di una discussione, la aggredisce, colpendola con una testata e prendendola a morsi. Poi rimane fermo, immobile, nel giardino dell’abitazione della giovane donna che, terrorizzata, chiama i carabinieri, raccontando loro dell’aggressione subita soltanto pochi minuti prima. Ancora una volta, purtroppo, alla base dell’ennesimo caso di violenza c’è il fatto di non essersi rassegnato alla fine di una storia d’amore. L'aggressore è un giovane residente a Falconara.