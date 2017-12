Uomo travolto e ucciso da un Freccia Rossa La tragedia sulla linea Adriatica

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Uomo travolto da un treno, l'allarme è scattato all'alba intorno alle 6. È successo nel tratto ferroviario all'altezza di Fontespina, nel territorio del Comune di Civitanova Marche. L'impatto è avvenuto con un Freccia Rossa che viaggiava in direzione Nord. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del locale distaccamento, la Polfer e i carabinieri della Compagnia. In corso le indagini per ricostruire le cause della tragedia. Disagi per i viaggiatori, fermi in tantissimi davanti alla stazione.