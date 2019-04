Investito in superstrada, trasportato in eliambulanza a Torrette. Traffico caos

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Uomo investito in superstrada: atterra eliambulanza, traffico paralizzato. L'incidente è avvenuto poco dopo le 10 lungo la Valdichienti, in direzione monti, tra lo svincolo per l'A14 e quello per la zona industriale di Santa Maria Apparente. Soccorso un uomo, che si era fermato con la sua auto. Sul posto la Croce Verde, la stradale per i rilievi e i carabinieri per la viabilità. Traffico bloccato in superstrada e caos sulla provinciale.