Donna ubriaca aggredisce una commessa e danneggia i mobili del negozio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA – Entra in un negozio completamente ubriaca: prima aggredisce la commessa e poi danneggia i mobili. Bloccata dai carabinieri. L'episodio è avvenuto nel pomeriggio di ieri, intorno alle 19, in un negozio di abbigliamento di corso Vittorio Emanuele, in centro. La donna straniera, che ha opposto resistenza, è stata fermata e portata in caserma. Se la commessa farà denuncia, finirà nei guai per lesioni e danneggiamento.