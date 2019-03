Un uomo di 67 anni si getta in mare, salvato da un avvocato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Cerca di uccidersi gettandosi in mare, ma le onde lo spingono a riva. Un avvocato che passeggiava in spiaggia lo vede, gli presta i primi soccorsi e allerta immediatamente il 118 e i carabinieri. Non c’era tempo da perdere. L’uomo che aveva tentato il suicidio era in stato di ipotermia ed ora si trova ricoverato all’ospedale. L’acqua del mare era freddissima, ma le sue condizioni di salute, per fortuna, non sono particolarmente gravi. Ma ha rischiato davvero parecchio. Il vento e le onde - e ovviamente il tempestivo intervento del legale - gli hanno salvato la vita. Altrimenti la vicenda sarabbe potuto finire in tragedia.