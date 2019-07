Trentadue telecamere in corso Umberto I contro i furti nei negozi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Trentadue occhi elettronici in corso Umberto I. A settembre e ottobre in programma l’installazione delle prime 8 spycam sulla porzione sud-est che va dall’incrocio del viale con il lato nord di piazza a quello con via Duca degli Abruzzi. «L’obiettivo - chiarisce l’assessore alla Sicurezza e al Decoro, Giuseppe Cognigni (foto) - è quello di garantire una supervisione della via principale del centro e di avere un mezzo che ci consenta la tutela dell’incolumità pubblica, della sicurezza urbana e la deterrenza di fenomeni criminosi come i furti nei negozi».