Fiamme in un campo, il fumo invade la Statale16. Strada chiusa e traffico deviato

CIVITANOVA - Bruciano sterpaglie in un terreno a due passi dalla statale adriatica, il fumo invade la strada. Traffico deviato mentre sono in corso le operazioni di spegnimento da parte dei vigili del fuoco. Si indaga sulle cause del rogo. L’allarme è scattato nel primo pomeriggio di ieri, poco dopo le 15.30, lungo via Carducci, nella zona dell’ex Inps, nei pressi della fermata degli autobus. Su un terreno incolto, con erba molto alta, è divampato un incendio: fiamme e fumo a due passi dalla statale adriatica. Sul posto sono arrivati immediatamente i vigili del fuoco, con due mezzi, l’Aps e la campagnola.

I pompieri hanno domato le fiamme, spento l’incendio e messo in sicurezza l’area, che era recintata. Proprio dalla recinzione, che è rimasta bruciacchiata dalle fiamme, sarebbe partito il rogo. Le cause sono in corso di accertamento, sul posto non stati trovate, comunque, tracce di innesco particolari. Le fiamme hanno interessato un’area di circa 900 metri quadrati.

Oltre ai vigili del fuoco, sono arrivati anche gli agenti della polizia municipale, che si sono occupati anche di indirizzare il traffico mentre erano in corso le operazioni di spegnimento. Il tratto in questione di statale adriatica è rimasto chiuso e i veicoli sono stati deviati su via Cavallotti.



