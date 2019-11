Civitanova, «sali in auto, ti porto a casa». Stalking a una 14enne, l'imputato ha 71 anni

CIVITANOVA - Lui 71 anni, lei 14. Lui l’avrebbe perseguitata per alcune settimane chiedendole di salire in macchina con lui per andare a casa. È stato rinviato a giudizio per stalking un pensionato civitanovese. La vicenda che ieri mattina è finita all’attenzione del giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Macerata, Claudio Bonifazi, e del pubblico ministero Claudio Rastrelli, risale a due anni fa. L'imputato è difeso dal legale Maria Gioia Squadroni.

