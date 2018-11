Spray al peperoncino spruzzato in pista Evacuata una discoteca

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Viene spruzzato dello spray al peperoncino mentre è in corso la serata al Donoma, c’è il sospetto che dietro ci sia la mano di un ragazzino. È stato evacuato immediatamente il locale. Sono stati momenti di inevitabile panico, l’altra notte, tra l’una e le due, al Donoma. Nel locale di via Mazzini era in corso la serata con Achille Lauro & Boss Doms, un party organizzato per notte di Ognissanti. Ad un certo punto qualcuno ha pensato bene di spruzzare tra la folla, nella sala grande, dello spray al peperoncino. Indagano gli agenti del commissariato. La proprietà del locale ha subito aperto le porte, facendo uscire i clienti. La serata è stata momentaneamente interrotta.