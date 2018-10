Spara con la pistola dall'auto in corsa Choc nella notte: responsabile identificato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Uno sparo nella notte a Civitanova. È partito da una pistola scacciacani. Ad esploderlo, un uomo all’interno di un’auto che percorreva corso Garibaldi. Colpo sparato per spaventare un gruppo di presunti aggressori, almeno da una prima ricostruzione. Questo il quadro ancora incerto su cui sta facendo luce la polizia. Gli agenti del commissariato sono intervenuti tempestivamente e nel giro di poco tempo hanno rintracciato l’autore del gesto. La cosa più importante è che nessuno si è fatto male. Ma è chiaro che l’episodio è destinato a creare allarme. Soprattutto in quei residenti che già da tempo si lamentano della movida notturna.Nella notte tra sabato e domenica alcuni di essi sono stati svegliati da quel colpo, anche se solo più successivamente si è saputo provenisse da arma da fuoco. Ormai in tanti sono abituati ma schiamazzi di ogni tipo. L’episodio è avvenuto in pieno centro, lungo corso Garibaldi. L’uomo che ha sparato è un marocchino residente a Civitanova. Si trovava a bordo di una Fiat Punto condotta da un’amica, una ragazza magrebina residente a Montegranaro. Non è chiaro se la coppia sia uscita da un locale notturno o se fosse solo in transito nella zona. Chiaramente l’episodio ha destato parecchio timore per strade sempre molto frequentate nel fine settimana, anche nelle ore più tarde. C’è stata così la chiamata al commissariato, sul posto una Volante.