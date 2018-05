Il pusher vip nei guai per la cocaina: in caserma sfilano i clienti dell'agenda

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Già due civitanovesi sono stati chiamati in caserma e sentiti dai carabinieri dopo il blitz negli appartamenti del figlio di un noto imprenditore, conosciuto negli ambienti Vip cittadini, trovato con cocaina e seimila euro in contanti dai militari dell’Arma. Proseguono le indagini da parte dei carabinieri della Compagnia di Civitanova, guidata dal maggiore Enzo Marinelli, dopo che un quarantacinquenne del posto è stato denunciato per spaccio di sostanze stupefacenti. Sequestrata dagli investigatori un'agenza con diversi nomi e numeri di telefono cellulare.